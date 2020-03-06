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В Туле на улице Чапаева появятся «лежачие полицейские» и знак «Остановка запрещена»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на улице Чапаева появятся «лежачие полицейские» и знак «Остановка запрещена»

Об этом местные жители попросили городскую администрацию.

Заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев на встрече со старшей по дому № 33 по ул. Епифанской обсудил вопрос организации дорожного движения на пересечении улиц Марата и Чапаева.

В итоге было принято решение об установке знаков 3.27 «Остановка запрещена», а также искусственных дорожных неровностей в районе д. 42 по ул. Чапаева.

По мнению администрации Тулы, это позволит повысить уровень видимости транспортных средств и пешеходов, а также снизить скорость движения автомобилей в районе обозначенного перекрестка.

Указанные работы планируют выполнить в строительный сезон текущего года после проведения процедур разработки и согласования проекта организации дорожного движения с ГИБДД.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:49 +2
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