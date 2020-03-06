новости
новости
Регистрация
В Туле покажут живую песочную сказку для взрослых

В Туле покажут живую песочную сказку для взрослых

14 марта в Центре йоги Anastasya Shanti по адресу ул. Московская, 19 состоится песочное трансформационное шоу «Мемуары Бабы-Яги». Начало в 19.00.

Шоу предназначено для взрослых, несмотря на то, что в основу сюжета легла детская сказка писательницы Ирины Семиной. В спектакле есть три составляющих – песочное шоу, закадровое повествование и чарующее живое звучание необычных музыкальных инструментов — кельтской арфы, глюкофона, калимбы, бубна.

Зрители услышат песни разных стран мира и смогут прикоснуться к целебным для души звукам.

Спектакль создали артисты театра Сказочный:

  • мультиинструменталист Олеся Куприн,
  • художник международного уровня по песочной анимации Ольга Елисеева,
  • Режиссёр театрализованных представлений, актриса Анастасия Артемова.

Билеты на песочное трансформационное шоу «Мемуары Бабы-Яги» (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:
 
Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,

Вс.: 10.00−19.00

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 15:29 0
Другие статьи по темам
Событие
песочный спектакль Мемуары Бабы Яги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают отходы
Химическая пена и ядовитый запах: в реку под Новомосковском сливают отходы
Женские колготки: про алиби, лук и девушку на пружинках
Женские колготки: про алиби, лук и девушку на пружинках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.