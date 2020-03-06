В Туле покажут живую песочную сказку для взрослых

14 марта в Центре йоги Anastasya Shanti по адресу ул. Московская, 19 состоится песочное трансформационное шоу «Мемуары Бабы-Яги». Начало в 19.00.

Шоу предназначено для взрослых, несмотря на то, что в основу сюжета легла детская сказка писательницы Ирины Семиной. В спектакле есть три составляющих – песочное шоу, закадровое повествование и чарующее живое звучание необычных музыкальных инструментов — кельтской арфы, глюкофона, калимбы, бубна.



Зрители услышат песни разных стран мира и смогут прикоснуться к целебным для души звукам.



Спектакль создали артисты театра Сказочный:

мультиинструменталист Олеся Куприн,

художник международного уровня по песочной анимации Ольга Елисеева,

Режиссёр театрализованных представлений, актриса Анастасия Артемова.

Билеты на песочное трансформационное шоу «Мемуары Бабы-Яги» (0+) доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00