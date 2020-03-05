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Туляк продал свой смартфон и стал фигурантом уголовного дела

Туляк продал свой смартфон и стал фигурантом уголовного дела

Гаджет был арестован в рамках исполнительного производства по взысканию алиментной задолженности.

В Туле 35-летнему мужчине грозит уголовное наказание за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту. Он задолжал своему пятилетнему сыну более 60 тысяч рублей.

Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста в отношении принадлежащего мужчине смартфона Huawei. Телефон вернули владельцу на ответственное хранение. Однако туляк, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за отчуждение арестованного имущества, продал гаджет.

Органами дознания УФССП России по Тульской области в отношении туляка возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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