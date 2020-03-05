Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайший час с сохранением до конца суток 5 марта на территории Тульской области ожидается усиление юго-восточного ветра до 17 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности:

Машину поставьте в гараж, при его отсутствии паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения! Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните по телефонам 01 или 112.