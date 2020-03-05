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Азартный туляк поверил мошенникам и лишился денег

Азартный туляк поверил мошенникам и лишился денег

Полицейские в очередной раз напоминают, как не стать жертвой обмана.

За прошедшие сутки у шести жителей Тульской области мошенники похитили почти полмиллиона рублей. Чаще всего преступники представляются сотрудниками банка и просят потенциальную жертву назвать реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений.

Ещё одна распространённая схема – получение денег или данных банковских карт от покупателей, желающих приобрести товар на сайте бесплатных объявлений либо через онлайн-сервисы по продаже билетов.

Жительница Узловой решила купить билеты в театр через сайт, ввела реквизиты своей карты и лишилась 11340 рублей. Мужчина из Новомосковска поверил мошенникам, сообщившим о выигрыше его ставки на спорт, сделанной через Instagram. Сумма ущерба – 20200 рублей. По всем фактам полицейские проводят проверочные мероприятия.

Сотрудники УМВД России по Тульской области в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Помните: сотрудникам банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах.

Будьте предельно внимательны при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не переводите предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:54 +4
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