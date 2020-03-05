Фото из архива Myslo.
Главой Федерации бокса Тульской области стал Евгений Большешапов
Евгений Зубицкий останется главным инвестором ФБТО.
Президентом Федерации бокса Тульской области избран Евгений Владимирович Большешапов, ранее входивший в Наблюдательный совет.
В состав президиума Федерации, кроме Евгения Большешапова, вошли Олег Грязнов, Василий Стеблицов, Юрий Колосков и Андрей Маркин. Почетными членами ФБТО стали Владимир Могильников, Владимир Коптельцев и Алексей Никитин.
Евгений Зубицкий, возглавлявший Наблюдательный совет Федерации с июля 2017 года, останется главным инвестором ФБТО.
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