Главой Федерации бокса Тульской области стал Евгений Большешапов

Фото из архива Myslo.

Президентом Федерации бокса Тульской области избран Евгений Владимирович Большешапов, ранее входивший в Наблюдательный совет.



В состав президиума Федерации, кроме Евгения Большешапова, вошли Олег Грязнов, Василий Стеблицов, Юрий Колосков и Андрей Маркин. Почетными членами ФБТО стали Владимир Могильников, Владимир Коптельцев и Алексей Никитин.



Евгений Зубицкий, возглавлявший Наблюдательный совет Федерации с июля 2017 года, останется главным инвестором ФБТО.