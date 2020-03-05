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Главой Федерации бокса Тульской области стал Евгений Большешапов
Фото из архива Myslo.

Главой Федерации бокса Тульской области стал Евгений Большешапов

Евгений Зубицкий останется главным инвестором ФБТО.

Президентом Федерации бокса Тульской области избран Евгений Владимирович Большешапов, ранее входивший в Наблюдательный совет.

В состав президиума Федерации, кроме Евгения Большешапова, вошли Олег Грязнов, Василий Стеблицов, Юрий Колосков и Андрей Маркин. Почетными членами ФБТО стали Владимир Могильников, Владимир Коптельцев и Алексей Никитин.

Евгений Зубицкий, возглавлявший Наблюдательный совет Федерации с июля 2017 года, останется главным инвестором ФБТО.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:00 +1
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