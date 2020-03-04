Алексей Дюмин и президент компании «Магнит» провели совещание с тульскими производителями
Губернатор Тульской области осмотрел крупнейший в регионе распределительный центр торговой сети и оценил проект «Зеленая доставка».
В среду, 4 марта в здании крупнейшего распределительного центра сети «Магнит» прошла рабочая встреча губернатора Тульской области с президентом и генеральным директором компании Яном Дюннингом.
Главе региона презентовали проект «Зеленая доставка». Это инициатива компании «Магнит» по переходу грузовых автомобилей на экологичное газомоторное топливо. Сейчас в тульском распределительном центре уже есть первые автомобили, переведенные на газомоторное топливо.
– Тульский распределительный центр – один из крупнейших в стране. Мы поддерживаем инициативу компании по переводу грузового автопарка на газомоторное топливо. Это положительно скажется на экологии региона. Правительство области готово оказать компании всестороннюю помощь в этом вопросе, - сказал Алексей Дюмин.
– Мы очень внимательно относимся к вопросу охраны окружающей среды — это важный фактор доверия наших покупателей и партнеров к сети. Проект перевода автотранспорта на газомоторное топливо – важная часть комплексного подхода к снижению воздействия компании на окружающую среду в логистическом звене, — сказал Ян Дюннинг.
Кстати, это не первая экоинициатива розничной сети. Например, в Тульской области для максимально оперативной доставки продуктов используется среднетоннажный транспорт, который потребляет меньше топлива, чем стандартные большегрузы. А для экономии электроэнергии розничная сеть в распределительном центре снижает мощности в пиковые часы и сокращает потребление электричества за счет применения нового светотехнического оборудования.
Второй частью визита стала встреча Алексея Дюмина и Яна Дюннинга с местными производителями. «Магнит» – одна из наиболее открытых сетей для местных поставщиков. Сейчас на полках тульских магазинов около 18% товаров, которые производят в регионе. Среди них хлеб, молочная, мясная, алкогольная продукция и кондитерские изделия.
Компания «Магнит» заинтересована в том, чтобы увеличить показатель. Особое внимание в этом вопросе уделяется социально значимым продуктам питания.
Например, в перспективе рассматривается возможность увеличить долю местных производителей хлебобулочных изделий до 90%.
Местные производители высказали готовность к сотрудничеству. Для многих из них работа с компанией «Магнит» – это не только выход на местных покупателей, но и возможность представлять продукцию на полках магазинов сети в других регионах.
Во время встречи производители говорили о возможности поставлять новинки на полки магазинов, а также высказывали предложения по улучшению логистики и упрощению процедуры выхода новых позиций в продажу.
Руководство сети «Магнит» прислушалось ко всем высказанным пожеланиям.
– Открытое сотрудничество с местными производителями – это одна из наших отличительных черт, – рассказал Ян Дюннинг. – Мы хотим быть сетью магазинов, в которых продукция местных поставщиков представлена наиболее ярко и полно. Наша компания хочет быть частью местного сообщества. Поэтому такие встречи меня очень вдохновляют. Мы хотим слышать не только хорошее мнение о нас, но нам также важно видеть, где мы расстраиваем региональных производителей, и что мы могли бы улучшить.
Одним из конструктивных предложений стал вопрос о привлечении большего внимания к новым позициям. Сейчас мы не выделяем новинки на полке, но есть простые решения, которые помогут нам это исправить. Нам нужно быть смелее и верить в поставщиков.
15 лет работает сеть розничных магазинов «Магнит» в Тульской области.
18% товаров попадают на полки магазинов от местных поставщиков.
В 20 725 магазинах «Магнит» работают более 300 000 сотрудников.
277 торговых точек работают в Тульской области (175 магазинов у дома, 78 магазинов косметики, 8 семейных гипермаркетов и 16 аптек).
5000 туляков трудятся в компании.