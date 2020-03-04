Алексей Дюмин и президент компании «Магнит» провели совещание с тульскими производителями

В среду, 4 марта в здании крупнейшего распределительного центра сети «Магнит» прошла рабочая встреча губернатора Тульской области с президентом и генеральным директором компании Яном Дюннингом.

Главе региона презентовали проект «Зеленая доставка». Это инициатива компании «Магнит» по переходу грузовых автомобилей на экологичное газомоторное топливо. Сейчас в тульском распределительном центре уже есть первые автомобили, переведенные на газомоторное топливо.

– Тульский распределительный центр – один из крупнейших в стране. Мы поддерживаем инициативу компании по переводу грузового автопарка на газомоторное топливо. Это положительно скажется на экологии региона. Правительство области готово оказать компании всестороннюю помощь в этом вопросе, - сказал Алексей Дюмин.

Также губернатор подчеркнул, что в регионе действует программа финансовой поддержки предприятий в переводе автомобилей на газ. Предполагается, что такой транспорт ПАО «Магнит» будет выезжать на дальние маршруты, что поможет не только сократить издержки компании на топливо, но и снизит вредные выбросы. Сейчас проект запущен в тестовом режиме, если он окажется успешным, до конца 2020 года «Магнит» переведет на экологичное топливо 250 грузовых автомобилей из своего автопарка.

– Мы очень внимательно относимся к вопросу охраны окружающей среды — это важный фактор доверия наших покупателей и партнеров к сети. Проект перевода автотранспорта на газомоторное топливо – важная часть комплексного подхода к снижению воздействия компании на окружающую среду в логистическом звене, — сказал Ян Дюннинг.

Кстати, это не первая экоинициатива розничной сети. Например, в Тульской области для максимально оперативной доставки продуктов используется среднетоннажный транспорт, который потребляет меньше топлива, чем стандартные большегрузы. А для экономии электроэнергии розничная сеть в распределительном центре снижает мощности в пиковые часы и сокращает потребление электричества за счет применения нового светотехнического оборудования.

Второй частью визита стала встреча Алексея Дюмина и Яна Дюннинга с местными производителями. «Магнит» – одна из наиболее открытых сетей для местных поставщиков. Сейчас на полках тульских магазинов около 18% товаров, которые производят в регионе. Среди них хлеб, молочная, мясная, алкогольная продукция и кондитерские изделия.

Компания «Магнит» заинтересована в том, чтобы увеличить показатель. Особое внимание в этом вопросе уделяется социально значимым продуктам питания.

Например, в перспективе рассматривается возможность увеличить долю местных производителей хлебобулочных изделий до 90%.

Местные производители высказали готовность к сотрудничеству. Для многих из них работа с компанией «Магнит» – это не только выход на местных покупателей, но и возможность представлять продукцию на полках магазинов сети в других регионах.

Во время встречи производители говорили о возможности поставлять новинки на полки магазинов, а также высказывали предложения по улучшению логистики и упрощению процедуры выхода новых позиций в продажу.

Руководство сети «Магнит» прислушалось ко всем высказанным пожеланиям.

– Открытое сотрудничество с местными производителями – это одна из наших отличительных черт, – рассказал Ян Дюннинг. – Мы хотим быть сетью магазинов, в которых продукция местных поставщиков представлена наиболее ярко и полно. Наша компания хочет быть частью местного сообщества. Поэтому такие встречи меня очень вдохновляют. Мы хотим слышать не только хорошее мнение о нас, но нам также важно видеть, где мы расстраиваем региональных производителей, и что мы могли бы улучшить.

Одним из конструктивных предложений стал вопрос о привлечении большего внимания к новым позициям. Сейчас мы не выделяем новинки на полке, но есть простые решения, которые помогут нам это исправить. Нам нужно быть смелее и верить в поставщиков.

только цифры

15 лет работает сеть розничных магазинов «Магнит» в Тульской области.

18% товаров попадают на полки магазинов от местных поставщиков.

В 20 725 магазинах «Магнит» работают более 300 000 сотрудников.

277 торговых точек работают в Тульской области (175 магазинов у дома, 78 магазинов косметики, 8 семейных гипермаркетов и 16 аптек).

5000 туляков трудятся в компании.