Мужчина заплатит 15 тысяч за оскорбление полицейского на тульском вокзале

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35-летнего жителя Саратова признали виновным в оскорблении представителя власти, который в тот момент исполнял свои профессиональные обязанности.

Как установили следствие и суд, преступление было совершено в сентябре прошлого года. На Московский вокзал в Туле мужчина в нетрезвом состоянии пришел покупать билеты.

Нарушитель привлек внимание сотрудников транспортной полиции и те подошли к нему с просьбой показать документы. В ответ услышали оскорбления и нецензурные слова.

Как сообщили в Тульской транспортной прокуратуре, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся и в содеянном. Приговором суда ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.