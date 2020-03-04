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Мужчина заплатит 15 тысяч за оскорбление полицейского на тульском вокзале
Изображение succo с сайта Pixabay

Мужчина заплатит 15 тысяч за оскорбление полицейского на тульском вокзале

В момент преступления злоумышленник был пьян.

35-летнего жителя Саратова признали виновным в оскорблении представителя власти, который в тот момент исполнял свои профессиональные обязанности.
 
Как установили следствие и суд, преступление было совершено в сентябре прошлого года. На Московский вокзал в Туле мужчина в нетрезвом состоянии пришел покупать билеты.
 
Нарушитель привлек внимание сотрудников транспортной полиции и те подошли к нему с просьбой показать документы. В ответ услышали оскорбления и нецензурные слова.
 
Как сообщили в Тульской транспортной прокуратуре, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся и в содеянном. Приговором суда ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:01 +2
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