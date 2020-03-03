Haval построит в Тульской области еще один завод

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он будет расположен в ОЭЗ «Узловая».

Haval построит в Тульской области моторостроительный завод, к проектированию компания планирует приступить в марте.

Как пишет «Российская газета», предполагаемый объем инвестиций составит 17,75 млрд рублей. Такие затраты компания обосновывает «технологическими вызовами и актуальными запросами потребителей».

Сообщается, что новый производственный комплекс разместится по соседству с автозаводом в индустриальном парке «Узловая». Площадь предприятия составит 10 тысяч квадратных метров. Работать здесь будут более 300 человек.