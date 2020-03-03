На каких улицах Тулы отключат электричество 4 марта

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

пр-т Ленина, 82, 84,

ул. Советская, 27, 33,

ул. Ф. Энгельса, 2,

ул. Волкова, 12, 11-а, 13, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 11, 14, 9, 9-а, 19,

ул. Кутузова, 116, 118, 120, 114-а,

ул. Металлургов, 28,

ул. Физкультурная, 15-25 (нечётн.), 10-а, 12-16 (чётн.),

ул. 3-я Трубная, 1-10, 10-а,

ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),

ул. Академика Павлова, 67-73 (нечётн.),

ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.),

ул. Осташева, 23-51 (нечётн.), 24-44 (чётн.),

Демидовская плотина, 24-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.), 43, 33, 14, 18, 37, 39, 35,

Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,

Одоевское шоссе, 70-96 (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),

10-й пр-д, 42-б, 42-в,

11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-66 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,

12-й пр-д, 41-73 (нечётн.), 44-66 (чётн.),

13-й пр-д, 42-51, 36,

ул. Санаторная, 56,

пос. Октябрьский: 10-й пр-д, 1-20,

ул. Судейского, 31, 33,

1-й пр-д, 15, 16,

п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,

ул. Ленина, 22-а, 23, 24,

ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.).