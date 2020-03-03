Профильный комитет Госдумы одобрил упоминание Бога в Конституции

Но при этом в основном законе страны останется положение о том, что Российская Федерация является светским государством.

Накануне Владимир Путин внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях, вносимых в Конституции РФ. Об этом пишет «Российская газета».

В основном законе предлагается закрепить, что «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Ранее с инициативой упомянуть Бога в тексте Конституции выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его предложение поддержали представители других конфессий.

Руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенников отметил, что вносимые изменения одобрены и не противоречат принципам светского государства – ни одна религия не может быть навязана кому-либо. Парламентарий отметил, что главный посыл вносимой поправки – в государственном единстве.