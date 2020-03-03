новости
новости
Регистрация
В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал шестилетний ребёнок

В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал шестилетний ребёнок

Кроме того, в больницу доставлена его 30-летняя мать.

Как сообщает корреспондент, вечером 3 марта, в районе дома № 102 к. 3 на проспекте Ленина в Туле легковушка «ВАЗ-2114» врезалась в припаркованный Mitsubishi Space Star.

По словам водителя отечественного автомобиля, он следовал в сторону Зеленстроя, а в попутном направлении ехал микроавтобус Fiat Ducato, следующий по маршруту № 9.

Мужчина утверждает, что водитель микроавтобуса при перестроении создал аварийную ситуацию, и ему пришлось уходить от столкновения. Легковушку занесло, и она врезалась в Mitsubishi. В свою очередь, водитель маршрутки рассказал, что он ехал в крайней правой полосе, не совершал опасных маневров и столкновения с «Ладой» не было. Однако при осмотре микроавтобуса в районе заднего колеса были обнаружены следы, которые могут свидетельствовать о касательном столкновении с другим автомобилем. 

В аварии пострадал шестилетний ребёнок, который находился в «Ладе». Он находился в детском кресле. Также травмы получила его 30-летняя мать. Оба пострадавших госпитализированы. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 1
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 2
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 3
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 4
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 5
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 6
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 7
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 8
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 9
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 10
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 11
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 12
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 13
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 14
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 15
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 16
Двойное ДТП на проспекте Ленина, Фото: 17
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:23 +6
Другие статьи по темам
Событие
ДТПДТП с маршруткойавариядвойное ДТПстолкновение автомобилейпострадавшие в авариипострадал ребенок
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы отключат электричество 4 марта
На каких улицах Тулы отключат электричество 4 марта
Юные туляки прокатились на «Трамвайчике дорожной безопасности»
Юные туляки прокатились на «Трамвайчике дорожной безопасности»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.