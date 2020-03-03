В ДТП на проспекте Ленина в Туле пострадал шестилетний ребёнок

Кроме того, в больницу доставлена его 30-летняя мать.

Как сообщает корреспондент, вечером 3 марта, в районе дома № 102 к. 3 на проспекте Ленина в Туле легковушка «ВАЗ-2114» врезалась в припаркованный Mitsubishi Space Star.

По словам водителя отечественного автомобиля, он следовал в сторону Зеленстроя, а в попутном направлении ехал микроавтобус Fiat Ducato, следующий по маршруту № 9.

Мужчина утверждает, что водитель микроавтобуса при перестроении создал аварийную ситуацию, и ему пришлось уходить от столкновения. Легковушку занесло, и она врезалась в Mitsubishi. В свою очередь, водитель маршрутки рассказал, что он ехал в крайней правой полосе, не совершал опасных маневров и столкновения с «Ладой» не было. Однако при осмотре микроавтобуса в районе заднего колеса были обнаружены следы, которые могут свидетельствовать о касательном столкновении с другим автомобилем.

В аварии пострадал шестилетний ребёнок, который находился в «Ладе». Он находился в детском кресле. Также травмы получила его 30-летняя мать. Оба пострадавших госпитализированы. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.