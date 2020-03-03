Молодых туляков приглашают на региональный фестиваль «Студенческая весна»

Фото из архива MySlo

Победители областного этапа отправятся на всероссийский фестиваль, который пройдёт в мае в Ростове-на-Дону.

В Туле стартовал прием заявок на участие в фестивале «Тульская студенческая весна – 2020». Отборочные туры пройдут в областной столице 24, 25 и 26 марта.

Фестиваль включает несколько конкурсных направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное. Также участники смогут проявить себя в оригинальном жанре, журналистике, видеомонтаже и в номинации «Мода».

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России», найти раздел, посвященный фестивалю и подать заявку на участие. Кроме того, заявку можно подать лично, обратившись в молодежный центр «Родина» (пр-т Ленина, 20).