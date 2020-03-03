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Молодых туляков приглашают на региональный фестиваль «Студенческая весна»
Фото из архива MySlo

Молодых туляков приглашают на региональный фестиваль «Студенческая весна»

Победители областного этапа отправятся на всероссийский фестиваль, который пройдёт в мае в Ростове-на-Дону.

В Туле стартовал прием заявок на участие в фестивале «Тульская студенческая весна – 2020». Отборочные туры пройдут в областной столице 24, 25 и 26 марта.

Фестиваль включает несколько конкурсных направлений: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное. Также участники смогут проявить себя в оригинальном жанре, журналистике, видеомонтаже и в номинации «Мода».

Чтобы принять участие в фестивале, необходимо зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России», найти раздел, посвященный фестивалю и подать заявку на участие. Кроме того, заявку можно подать лично, обратившись в молодежный центр «Родина» (пр-т Ленина, 20).

Положение о фестивале и форму заявки можно найти здесь.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:16 0
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