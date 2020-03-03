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В 2019 году судебные приставы взыскали с туляков долгов по алиментам на 63 млн рублей

В 2019 году судебные приставы взыскали с туляков долгов по алиментам на 63 млн рублей

Один из самых эффективных методов взыскания долгов по таким делам – ограничение должников в праве выезда за пределы РФ.

3 марта в Туле состоялось расширенное заседание коллегии УФССП России по Тульской области. Глава ведомства Евгений Киреенков подвел итоги деятельности Управления за прошлый год.

Евгений Киреенков

– В 2019 году количество возбужденных исполнительных производств увеличилось на 75 тысяч. Структурными подразделениями Управления окончено и прекращено 479 тыс. исполнительных производств. Общая сумма взыскания составила более 5 млрд рублей, — рассказал главный пристав региона.

Особое внимание уделялось принудительному взысканию алиментных платежей. За 2019 год было взыскано с должников 63 млн рублей алиментов.

Одним из самых эффективных методов взыскания долгов по таким делам остается ограничение должников в праве выезда за пределы РФ.

За указанный период число таких людей достигло 9 тысяч. В результате применения такой меры взыскано более 5 млн рублей.

Должники, у которых был наложен временный арест на пользование транспортным средством, после введения этой меры заплатили 9 млн рублей долгов.

Евгений Геннадьевич Киреенков рассказал о деятельности по линии организации дознания Управления.

– Правоприменительная практика в части административной ответственности за неуплату средств на содержание детей в 2019 году показала, что 30% должников (337 из 960) после привлечения к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и под угрозой уголовного наказания приступает к исполнению алиментных обязательств, — заключил Евгений Киреенков.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:01 +1
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