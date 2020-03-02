В Тульской области упразднят 13 судов

Фото из архива Myslo.

Президент России Владимир Путин подписал документ о создании и упразднении нескольких судов в Тульской области. Сообщается, что закон направлен на совершенствование деятельности судов общей юрисдикции региона, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту.

Упраздняются:

Алексинский городской суд,

Заокский районный суд,

Богородицкий районный суд,

Ефремовский районный суд,

Кимовский городской суд,

Новомосковский городской суд,

Одоевский районный суд,

Плавский районный суд,

Чернский районный суд,

Суворовский районный суд,

Белевский районный суд,

Узловский городской суд,

Щекинский районный суд.

Вместо этих судов создаются новые: