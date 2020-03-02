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В Тульской области упразднят 13 судов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области упразднят 13 судов

Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин подписал документ о создании и упразднении нескольких судов в Тульской области. Сообщается, что закон направлен на совершенствование деятельности судов общей юрисдикции региона, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту.

Упраздняются:

  • Алексинский городской суд,
  • Заокский районный суд,
  • Богородицкий районный суд,
  • Ефремовский районный суд,
  • Кимовский городской суд,
  • Новомосковский городской суд,
  • Одоевский районный суд,
  • Плавский районный суд,
  • Чернский районный суд,
  • Суворовский районный суд,
  • Белевский районный суд,
  • Узловский городской суд,
  • Щекинский районный суд.
Вместо этих судов создаются новые:
 
  • Алексинский межрайонный суд,
  • Богородицкий межрайонный суд,
  • Ефремовский межрайонный суд,
  • Кимовский районный суд,
  • Новомосковский районный суд,
  • Одоевский межрайонный суд,
  • Плавский межрайонный суд,
  • Суворовский межрайонный суд,
  • Узловский районный суд,
  • Щекинский межрайонный суд.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Подробнее с текстом можно ознакомиться здесь.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:40 −1
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