Фото из архива Myslo.
В Тульской области упразднят 13 судов
Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин подписал документ о создании и упразднении нескольких судов в Тульской области. Сообщается, что закон направлен на совершенствование деятельности судов общей юрисдикции региона, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту.
Упраздняются:
- Алексинский городской суд,
- Заокский районный суд,
- Богородицкий районный суд,
- Ефремовский районный суд,
- Кимовский городской суд,
- Новомосковский городской суд,
- Одоевский районный суд,
- Плавский районный суд,
- Чернский районный суд,
- Суворовский районный суд,
- Белевский районный суд,
- Узловский городской суд,
- Щекинский районный суд.
Вместо этих судов создаются новые:
- Алексинский межрайонный суд,
- Богородицкий межрайонный суд,
- Ефремовский межрайонный суд,
- Кимовский районный суд,
- Новомосковский районный суд,
- Одоевский межрайонный суд,
- Плавский межрайонный суд,
- Суворовский межрайонный суд,
- Узловский районный суд,
- Щекинский межрайонный суд.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Подробнее с текстом можно ознакомиться здесь.
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