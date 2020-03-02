У православных христиан начался Великий пост

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В этом году он начинается 2 марта. Великий пост – самый длинный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Продлится он 48 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году приходится на 19 апреля.

– Направлены пост и молитва именно на то, чтобы нам попытаться победить грех в самих себе. Понятно, что победить его полностью невозможно, но можно максимально поставить под контроль свои мысли, свои чувства, свои отношения с людьми, – сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Прощеное воскресенье перед началом Великого поста.

Недели Великого поста

Весь Великий пост проходит в течение семи недель. Первые шесть недель называются Четыредесятница, последняя неделя поста – Страстная неделя или седмица. В Четыредесятницу верующие постятся в память о сорока днях, которые Иисус Христос провел в пустыне в посте и молитвах, а Страстная неделя посвящена воспоминаниям о последних днях земной жизни, смерти и погребении Христа.

Согласно православным канонам, особое значение в Страстной седмице имеют четверг, пятница и суббота. В Страстной четверг церковь вспоминает Тайную вечерю. Во время службы прихожане стоят с зажженными свечами, от которых затем зажигают огонь в домашних лампадах и хранят его до Пасхи. В Великий четверг принято убирать дом, печь куличи, красить яйца, готовясь к Светлому Христову Воскресению.

В Страстную пятницу из церкви выносят плащаницу и совершают так называемый чин погребения Христа. В этот день не полагается ничего есть, как и в Великую субботу. В субботу в храмах освящают яйца и куличи, священнослужители меняют темные облачения на белые. А в воскресенье наступает главный христианский праздник — Пасха.

Ограничения в пост

Великий пост — время строгих ограничений в еде. Самыми строгими в плане ограничений считаются первая и седьмая недели поста. На протяжении всех дней православным христианам запрещено есть мясо, молоко, яйца, сыр, сметану, творог, животное масло, сдобный хлеб, выпечку и т. п.

Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья), которые в этом году приходятся на 11 и 12 апреля.

Что разрешено есть в пост

Овощи, фрукты, крупы, бобовые, грибы, в некоторые дни верующие могут разнообразить свой рацион растительным маслом и рыбой. Не обязательно полностью отказываться от мучных изделий, но в них должны быть лишь вода, мука и соль. Иногда можно пить красное вино.

Кто может не соблюдать пост

Церковь разрешает не соблюдать ограничения в еде беременным и кормящим женщинам, больным, а также тем, кто занят тяжелым физическим трудом или в силу обстоятельств не может обеспечить себя постоянной постной пищей, – военнослужащим, заключенным, путешественникам.