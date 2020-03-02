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Туляков предупредили об ухудшении сигнала телерадиовещания из-за солнечной интерференции
Фото: profintel.ru.

Туляков предупредили об ухудшении сигнала телерадиовещания из-за солнечной интерференции

Но оно будет кратковременным.

В Тульской области в начале марта может временно ухудшиться качество сигнала телерадиовещания. По словам специалистов регионального филиала «ОРТПЦ», это связано с солнечной интерференцией.

При слабом влиянии на экране телевизора могут появляться слабые шумы, которые в течение дня становятся сильными. В самом пике солнечной интерференции сигнал со спутника будет отсутствовать.

– Однако тулякам не стоит переживать по этому поводу. Проблемы временные, они исчезнут во второй половине марта, — сообщает комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:30 0
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