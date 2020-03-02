Фото: profintel.ru.
Туляков предупредили об ухудшении сигнала телерадиовещания из-за солнечной интерференции
Но оно будет кратковременным.
В Тульской области в начале марта может временно ухудшиться качество сигнала телерадиовещания. По словам специалистов регионального филиала «ОРТПЦ», это связано с солнечной интерференцией.
При слабом влиянии на экране телевизора могут появляться слабые шумы, которые в течение дня становятся сильными. В самом пике солнечной интерференции сигнал со спутника будет отсутствовать.
– Однако тулякам не стоит переживать по этому поводу. Проблемы временные, они исчезнут во второй половине марта, — сообщает комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям.
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