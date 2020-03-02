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Из-за теплой зимы стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть
Фото из архива Myslo.

Из-за теплой зимы стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть

Изменение коснется областей, в которых плату взимают равномерно в течение года.

Из-за аномально высоких температур зимой жители некоторых регионов могут рассчитывать на перерасчет платы за отопление. Эта мера коснется областей, в которых платежи за отопление начисляются в течение всего года равномерно, а не по общедомовым счетчикам. Об этом сообщили в «Известиях» со ссылкой на Министерство строительства и ЖКХ.

Также в Минстрое сообщили, что в случае теплой зимы вся переплата учитывается  при ежегодной корректировке по показаниям счетчика. Ранее депутаты Госдумы России писали главе министерства Владимиру Якушеву письмо с просьбой не индексировать тарифы ЖКХ из-за теплой зимы.

– В среднем, экономия по одному дому может составлять от 500 тысяч до миллиона рублей за год, поэтому УК обязаны делать перерасчет платы за отопление, – подчеркнула эксперт в области ЖКХ Ольга Перминова.

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:15 0
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