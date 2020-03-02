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Тулячка заплатит за пощечину полицейскому
Фото: image.freepik.com.

Тулячка заплатит за пощечину полицейскому

Женщина пыталась «отбить» у стража порядка своего знакомого.

В Заокском районе суд вынес приговор местной жительнице. Гражданка Максимова обвинялась в применении насилия в отношении представителя власти.

Как установил суд, инцидент произошел в начале декабря прошлого года на лестничной площадке одного из домов в поселке Заокский. Максимова пыталась помешать привлечь к административной ответственности К. Она напала на старшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Заокскому району.

«Нанесла удары ладонями рук по туловищу и один удар ладонью правой руки в область лица, причинив физическую боль, а также телесные повреждения, не причинившие вред здоровью», — сообщает Заокский районный суд.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном, поэтому уголовное дело рассматривали в особом порядке судебного разбирательства. Максимова осуждена по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:50 −2
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Тульская областьЗаокский район

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