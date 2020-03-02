Путевки в лагеря: сайт «Госуслуги71» висит, туляки стоят в живой очереди

Сегодня, 2 марта, в 9.00 в Туле начался прием заявок на путевки в детские лагеря. Но всё пошло не так.

По правилам, подать заявление на получение путевок в летние лагеря Тульской области и Краснодарского края родители могут со 2 марта. Запись открывается в 9.00.

Но как и в прошлом году , сайт «Госуслуги71», через который всем предлагали подать электронную заявку, рухнул. Заполнить заявление через него возможности нет.

Памятуя о прошлогодних проблемах с сайтом, туляки приехали на пр. Ленина, 86 — в Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. В живую очередь вставали чуть ли не с 7.00.

На момент публикации новости сайт «Госуслуги71» не отвечает, а живая очередь растет.