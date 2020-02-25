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Как тулякам получить путевку в детский лагерь на море
Фото: pixabay.com.

Как тулякам получить путевку в детский лагерь на море

Прием заявок начнется со 2 марта.

Дети от 7 до 15 лет смогут отдохнуть летом в санаториях региона или Краснодарского края. Прием заявок начнется 2 марта, а документы на поездки в загородные лагеря будут принимать с 20 апреля.

Оздоровительный лагерь

Полная стоимость путевки в оздоровительный лагерь составляет 17 тысяч 781 рубль. Родителям от этой суммы надо будет заплатить от 5 до 30% в зависимости от дохода семьи:

  • 5% от стоимости путевки надо заплатить, если доход семьи равен или меньше величины прожиточного минимума в Тульской области;
  • 15 % — если среднедушевой доход выше величины прожиточного минимума в Тульской области, но не превышает трехкратную его величину;
  • 30% — если среднедушевой доход превышает трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской области.

Бесплатно могут поехать на летний отдых только дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

В планах Тульской области закупить для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 400 путевок в лагеря Тульской области и Крыма. В последнем случае дорога до аэропорта и перелет на полуостров будут оплачены из регионального бюджета.

Получить путевку можно через соцслужбу, портал «Госуслуги71» или же приобрести самостоятельно, но после - подать заявление на получение компенсации.

Какие справки нужно предоставить для получения путевки через Госуслуги или соцслужбу?

  • заявление о предоставлении путевки на имя руководителя учреждения;
  • копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства заявителя (с предъявлением оригинала);
  • копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);
  • документ, подтверждающий место регистрации (жительство) ребенка;
  • СНИЛС (по необходимости);
  • справку о составе семьи на момент предоставления путевки (на усмотрение родителя или иного законного представителя);
  • справки о доходах всех членов семьи за 3 последних календарных месяца на момент предоставления путевки (на усмотрение родителя или иного законного представителя).

При приобретении путевки самостоятельно стоит учитывать несколько нюансов, если хотите получить за нее компенсацию:

  • получить компенсацию можно за покупку путевки в любой оздоровительный лагерь, расположенный на территории РФ, но размер ее будет находиться в диапазоне от 70 до 100% от 17781 руб. Если приобретенная родителями путевка дороже, то за остальную часть компенсация не полагается;

  • путевка должна быть куплена до 1 марта 2020, до этого же срока необходимо подать заявку в уполномоченное учреждение (куда именно, лучше уточнять в администрации вашего населенного пункта, в Туле это – центр организации отдыха детей на ул. Мира, 37);
  • компенсацию можно будет получить только после того, как ребенок отдохнул в лагере. В лагере необходимо будет взять отрывной корешок от путевки, подтверждающий, что ребенок действительно отдыхал по путевке. 
отдых в санатории

Санаторные путевки, в том числе на морское побережье России, выделяются на бесплатной основе и в порядке очередности для детей, которые постоянно проживают на территории Тульской области.

Родители оплачивают только расходы по транспортировке детей до места отдыха и обратно.

Подать заявку для получения путевки можно на портале   «Госуслуги71»  через систему «Отдых и оздоровление детей». После авторизации на сайте, в перечне нужно выбрать услугу по предоставлению путевки в оздоровительный лагерь санаторного типа и заполнить электронный бланк заявлений. Можно также лично прийти в центр организации отдыха детей по адресу: Тула, ул. Мира, 37.

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Авторы: Валерия Дьячкова, Юлия Александрова
сегодня, в 18:34 +5
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