«Единая Россия» подарила активным тулякам «Праздник весны»

В первый день весны в городском концертном зале Тулы состоялся концерт, организованный региональным и городским отделениями партии «Единая Россия».

«Праздник весны» для членов и сторонников «Единой России», ее волонтеров и активистов, секретарей первичных отделений ЕР, лидеров ТОС, старших по домам и председателей советов МКД стал доброй традицией городского отделения партии.

– Начало весны – замечательное время. Мы собираемся, чтобы поздравить с прошедшим Днем защитника Отечества мужчин, а женщин – с наступающим Международным женским днем. А в этом году еще и с Масленицей, – говорит Николай Воробьев, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Тульской областной Думы. – Мужчинам я желаю всегда чувствовать надежную поддержку тыла – своей семьи, своих близких, а женщинам – любви и внимания окружающих, терпения – оно очень необходимо сегодня – и всегда хорошего настроения, побольше солнца и света в жизни! И я надеюсь, что «Праздник весны – 2020» зарядит всех собравшихся позитивом, ведь впереди у нас очень много дел.

Каждая такая встреча, по словам Николая Воробьева, – это общение единомышленников, обсуждение проблем и успехов, возможность увидеть тех, с кем давно не встречался. Кстати, накануне «Праздника весны» Николай Воробьев участвовал в торжественном закрытии Года театра в Чекалине Суворовского районе. Там местный Дом культуры отремонтировали по партийному проекту «Культура малой родины», а на закрытии Года театра по приглашению регионального отделения партии в отремонтированном ДК выступали артисты Мариинского театра.

В фойе ГКЗ было очень многолюдно – пришло более тысячи человек.

Работали площадки мастер-классов, особой популярностью пользовались танцевальная зона и фотозона.

Работала выставка книг в формате буккроссинга.

Татьяна Кондрашова – пенсионерка, коренная тулячка, ведет активную общественную работу в своем родном Заречье:

– Я уже семь лет член партии «Единая Россия», потому что она объединяет в своих рядах неравнодушных и активных граждан. Я бригадир партийной группы – нас 15 человек, мы активно работаем в предвыборные кампании, разъясняет программу партии, ее проекты, ну и конечно, сами участвуем во многих из них. Например, я активный участник программы по формированию комфортной городской среды. Всегда выхожу на субботники, на все акции по озеленению Тулы. И туляков агитирую. Впереди весна – время приводить в порядок улицы, дворы, делать Тулу краше. Много времени уделяем молодежи, занимаемся воспитательной и патриотической работой. Да и просто вместе проводим время – праздники отмечаем, дни рождения. Партийная группа – это живое общение. Нам интересно с «Единой Россией»!

По словам Татьяны Кондрашовой, этот год особенный – год 75-летия Победы:

– Наверное, нет семьи, кого бы не затронула та война. Мой отец Василий Никифорович Корольков – участник Великой Отечественной войны, участник Парада Победы. В Заречье, мне кажется, все его знали. А школьники из школы №1 предложили назвать именем моего папы улицу. В прошлом году отец умер. Я делаю всё, чтобы выпустить книгу его воспоминаний, которую он сам написал. В этом меня поддерживает и помогает мне региональное отделение партии «Единая Россия».

Светлана Баранова состоит в партии «Единая Россия» уже пять лет:

– Я секретарь первичной ячейки партии в Зареченском районе. Также возглавляю ТОС «Ряжский». Так что жизнь насыщена событиями – занимаемся агитацией, и не только партийной. Вот, например, обсуждали с жителями проекты благоустройства общественных пространств. Работаем на всех выборах – разъясняем, оповещаем про выборные участки, участвуем во всех субботниках и обязательно в спортивных мероприятиях. Еще одна важная задача нашей ячейки – приемка дорог и проектов, выполненных по народным бюджетам. А сегодня у нас праздник, очень много приглашенных из моего ТОСа «Ряжский» – мы везде вместе!

Татьяна Баландина оказалась не партийной, она представляет Тульский региональный «Союз пенсионеров» в Привокзальном районе Тулы:

– Я не член партии, а сторонник. Наша организация принимает участие во всех мероприятиях регионального отделения партии – и в субботниках, и в патриотических акциях, и в социальных. Праздник весны стал прекрасной традицией партийцев. Наших активистов приглашают на такие мероприятия. Мы делегируем только самых-самых активных, и каждый очень дорожит таким приглашением.

Галина Ракитина, член партии «Единая Россия», оказалась не простым гостем праздника:

– 35 лет я пою в Городском концертном зале. Для меня многие партийные проекты – это еще и творчество.

Поздравить самых активных туляков пришли секретарь местного отделения партии, депутат Тульской гордумы Александр Швыков, глава Тулы, член президиума регионального политсовета «Единой России» Ольга Слюсарева, депутаты Дарья Герасимова, Инна Шевелева, Олег Погорелов, Владимир Суслин, Надежда Козьякова.

Александр Швыков и Ольга Слюсарева адресовали активистам теплые слова благодарности за энергию, ответственность и решительность в реализации партийных проектов и акций, за неравнодушное отношение ко всему происходящему в родном городе, за помощь и содействие во всех общественных начинаниях, в программах благоустройства и патриотических мероприятиях.

Александр Швыков вручил представительницам партактива благодарственные письма регионального отделения «Единой России», букеты весенних цветов и поздравил с наступающим Международным женским днем.

Ольга Слюсарева отметила активистов от имени депутатов Тульской городской Думы, подчеркнув вклад каждого в совместную работу по проведению субботников, организации праздников двора, спортивных мероприятий.