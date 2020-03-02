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Как в тульских парках отпраздновали Масленицу
Фото пресс-службы ГУ ТО "Тульские парки".

Как в тульских парках отпраздновали Масленицу

Праздничные мероприятия состоялись 1 марта.

Так, в Центральном парке работала ярмарка тульских мастеров с сувенирами ручной работы, выступали артисты мини-цирка Crazy Show, фольклорные коллективы.

Для самых маленьких посетителей устроили программу «Масленичное солнышко». Веселый Петрушка со своими помощниками поиграл и спел с детишками и их родителями.

Большой круг стал площадкой для исторической реконструкции с русскими забавами. Дети и взрослые «бились» подушками, мягкими мечами, примеряли доспехи, сбивали городки, танцевали, а также ели блины и шашлыки.

На площадке у Комнаты истории звучали частушки и песни под переливы русской гармошки народного ансамбля гармонистов «Озорные переборы».

Силовое шоу подарило посетителям Центрального парка возможность увидеть и удивиться запредельным возможностям человеческого организма и уникальными номерами.

Специальным гостем праздника стал Московский казачий хор. А как только на город опустились сумерки, туляки увидели Fire show. Кульминацией праздника стало сжигание чучела зимы и салют.

Проводили зиму также в военно-патриотическом парке «Патриот-Тула», Комсомольском и Пролетарском парках.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:35 0
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