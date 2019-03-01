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Путевки в детские лагеря в Тульской области: сайт госуслуги71 рухнул в самый неподходящий момент

Путевки в детские лагеря в Тульской области: сайт госуслуги71 рухнул в самый неподходящий момент

Именно сегодня, 1 марта, в 9.00 открылась электронная запись на получение путевок в детские оздоровительные лагеря Тульской области.

Этого дня ждали сотни тульских родителей. По правилам, подать заявление на получение путевок в летние лагеря Тульской области и Краснодарского края родители могут с 1 марта. Запись открывается в 9.00.

Поскольку ранее все жаловались на очереди в МАУ МП «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», что на пр. Ленина, всех давно агитируют получать услуги в электронном виде — через сайт госуслуги71.

Но он «упал» именно сегодня и ровно в 9.00. Возможно, от количества желающих. Почему-то этого наплыва не предусмотрели, хотя ситуация повторяется каждый год.

— Ровно в 9.00 1 марта сайт рухнул. Спустя почти час появилось объявление: «В связи с проведением технических работ на портале 01.03.2019 c 09.00 до 10.00 услуги могут быть недоступны для получения. Приносим извинения за доставленные неудобства». И такое уже не впервые. Хочется обратиться к ответственным лицам, отвечающим за работу портала: «Сделайте наконец-то электронные услуги действительно доступными и действительно электронными». А сейчас, как и многие другие родители, сижу уже час около компьютера и пытаюсь хотя бы зайти на заветный портал, — пишет народный журналист Myslo Hermit.

Пользователь honeypie:

– К таким нагрузкам главный сайт области должен быть готов без подобных баннеров:

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:45 +11
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Тульская область

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