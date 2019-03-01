Путевки в детские лагеря в Тульской области: сайт госуслуги71 рухнул в самый неподходящий момент
Именно сегодня, 1 марта, в 9.00 открылась электронная запись на получение путевок в детские оздоровительные лагеря Тульской области.
Этого дня ждали сотни тульских родителей. По правилам, подать заявление на получение путевок в летние лагеря Тульской области и Краснодарского края родители могут с 1 марта. Запись открывается в 9.00.
Поскольку ранее все жаловались на очереди в МАУ МП «Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», что на пр. Ленина, всех давно агитируют получать услуги в электронном виде — через сайт госуслуги71.
Но он «упал» именно сегодня и ровно в 9.00. Возможно, от количества желающих. Почему-то этого наплыва не предусмотрели, хотя ситуация повторяется каждый год.
— Ровно в 9.00 1 марта сайт рухнул. Спустя почти час появилось объявление: «В связи с проведением технических работ на портале
Пользователь honeypie:
– К таким нагрузкам главный сайт области должен быть готов без подобных баннеров: