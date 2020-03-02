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Как отпраздновали Масленицу на Куликовом поле и в Епифани
Текст Любови Котиковой, фото и видео Романа Солопова.

Как отпраздновали Масленицу на Куликовом поле и в Епифани

На Куликовом поле хоть и начали праздновать Масленицу раньше всех, а завершили строго по календарю — 1 марта.

В епифанском Музее купеческого быта традиционные программы знакомят с обычаями празднования каждого дня масленичной недели. Ребятня и взрослые разыгрывают веселые сценки встречи Масленицы, рядятся согласно народным обычаям в маски и костюмы, мастерят тряпичных кукол и лакомятся блинами с епифанским вареньем. Масленичный прощальный поезд вместе с ярким чучелом отправляется на усадебную территорию, где самые ловкие и смелые завоевывают снежный городок.

Галерея
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 1
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 2
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 3
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 4
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 5
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 6
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Несмотря на малоснежную зиму, сотрудникам Музея купеческого быта всё же удалось соорудить крепостную стену. На радость посетителям музея она выдержала и зимние дожди, и аномальные температуры февраля. Последние осадки выбелили ее к празднику. Вот за этим снежным заслоном и спряталась Масленица, которую успешно освободили, экономно собрали с нее одежду до следующего года и сожгли под веселые заклички весны.

В Музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом уже сложилась традиция народных гуляний в субботний день масленичной недели. Здесь всегда рады молодецкому задору. Традиционные народные уличные игры и забавы интерпретировали на свой лад. Ребятня и взрослые играют в городки валенками, в боулинге фигурами выступают яркие матрешки, хоккеисты забивают шайбы метлами. В новом музейном комплексе можно вскипятить самовары на скорость, проверить меткость, кидая сулицы и стреляя из лука. Повара музейного кафе варят плов с полбой, выращенной на Куликовом поле, на глазах гуляющих. К этому празднику напекли тыквенных, гречневых, полбяных блинов.

Галерея
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 1
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 2
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 3
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 4
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 5
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 6
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 7
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 8
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 9
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 10
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 11
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 12
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 13
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 14
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 15
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 16
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 17
Масленица-2020 на Куликовом поле, Фото: 18
показать все фотографии

Кульминацией праздника в воскресенье вновь стали гулянья в Музейно-мемориальном комплексе, посвященном героям Куликовской битвы в селе Монастырщино. Всю неделю здесь учили печь блины на пеньках, устраивали масленичный квест по традициям праздника для посетителей, катали на лошадях. Гости Куликова поля облюбовали яркую фотозону у русской печки на соломенных тюках.

Для главной героини праздника сотрудники музея у слияния Дона и Непрядвы устроили конкурс красоты. За неделю здесь поселились сразу несколько чучел Масленицы в рост. Кто-то в воскресный день так и не смог расстаться со своей куклой и увез ее домой. А несколько участников конкурса решили выпроводить переменчивую зиму и предложили сжечь сразу три Масленицы. Только теперь на Куликовом поле переживают, не обидится ли на это зима и вернется ли в конце года к нам…

На проводы Масленицы в Монастырщино устроили показательные выступления верховой езды с участием обитателей конного двора.

На небольших пятачках снега ходили на лыжах целыми семьями. Самые озорные даже покатались, как в старину, на мешках с соломой с нерастаявшей горки.

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