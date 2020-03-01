В Тульской области вор обчистил дачу москвичей

В дежурную часть отдела МВД по Ясногорскому району с заявлением о краже обратилась жительница Москвы. Женщина сообщила, что в ее дачу в садовом товариществе около деревни Бараново забрался вор: отжал пластиковое окно ломом.

Общий ущерб составил 27 тысяч рублей, добычей вора стали: аудиомагнитофон, цифровая телеприставка, DVD-плеер, телескопическая удочка с катушкой, пылесос. А из сарайчика вор утащил мультиварку.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали 54-летнего безработного ранее судимого жителя поселка Пахомово.