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Масленица на Казанской набережной: фоторепортаж

Масленица на Казанской набережной: фоторепортаж

Русские народные гуляния, сжигание Масленицы и очень много блинов.

В воскресенье, 1 марта, в Туле прошли масленичные гуляния. В этом году последний день Масленицы, когда провожают зиму, сжигая чучело из соломы, символично совпал с первым днем весны.

На Казанскую набережную вышли сотни туляков, чтобы попрощаться с зимой. По традиции последний день Масленицы не обходится без русских народных забав: перетягивания каната, хороводы, танцы и песни.

И конечно же, были блины! Каждый мог отведать угощение с медом, вареньем или со сгущенкой.

- Все веселые, приятные, доброжелательные. Замечательно прошел праздник. Постояла немного в очереди за вкусными блинами с вареньем, — рассказала Татьяна Ильина.

- Погуляли по набережной, посмотрели на сжигание Масленицы, поели блинов. Мы успели скушать по большому блину с вареной сгущенкой. Очень вкусно, — поделились Юля и Мирослава Макаровы.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:43 +6
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