Где в Туле получить бесплатную консультацию юриста?
Публикуем график на март.
Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75
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Дата
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Кто консультирует
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Часы приема
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3 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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5 марта
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Институт права и управления ТулГУ
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15.00 – 18.00
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10 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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12 марта
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Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
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15.00 – 18.00
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17 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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19 марта
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Тульский филиал Международного юридического института
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15.00 – 18.00
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24 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00
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26 марта
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Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
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15.00 – 18.00
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31 марта
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Тульская областная адвокатская палата
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15.00 – 18.00