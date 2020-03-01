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Где в Туле получить бесплатную консультацию юриста?
Иллюстрация pixabay.com

Где в Туле получить бесплатную консультацию юриста?

Публикуем график на март.

График предоставления Тульским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» бесплатных юридических консультаций в приемной правительства Тульской области на март 2020 года.
 

Предварительная запись по тел.: 8 (4872) 30-62-75

Дата

Кто консультирует

Часы приема

3 марта

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

5 марта

Институт права и управления ТулГУ

15.00 – 18.00

10 марта

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

12 марта

Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»

15.00 – 18.00

17 марта

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

19 марта

Тульский филиал Международного юридического института

15.00 – 18.00

24 марта

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

26 марта

Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

15.00 – 18.00

31 марта

Тульская областная адвокатская палата

15.00 – 18.00

 

 

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