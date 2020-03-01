новости
новости
Регистрация
«Онкопатруль71» побывал в Ясногорске

«Онкопатруль71» побывал в Ясногорске

Врачи Тульского областного онкологического диспансера провели выездной прием пациентов Ясногорской районной больницы.

В рамках акции «Онкопатруль71» жители Ясногорского района прошли обследование с целью раннего выявления подозрений на онкологические заболевания и получили консультацию онколога.

Профилактические медицинские осмотры позволяют диагностировать новообразования на ранней стадии, еще до появления симптомов заболевания у пациента. В 2019 году в Тульской области на ранних стадиях выявлено более 3,5 тыс. заболеваний.

«Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения, - рассказала Лениза Дивногорцева, и.о. главного врача Тульского областного онкологического диспансера. — Для раннего выявления злокачественных заболеваний и снижения смертности от новообразований в больницах области открыты и работают 32 первичных онкологических и 80 смотровых кабинетов. В прошлом году в рамках национального проекта „Здравоохранение“ в области открыты 3 центра амбулаторной онкологический помощи — в Туле, Новомосковске и Щекино. В онкодиспансере регулярно проводятся дни открытых дверей. Для жителей сельских населенных пунктов работает „Онкопатруль71“. В прошлом году он побывал в 33 населенных пунктах. В ходе акции выявлено 114 подозрений на онкопатологию».

В этом году «Онкопатруль71» продолжает работу. Врачи побывают в каждом районе Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:03 0
Другие статьи по темам
Событие
ОнкопатрульЯсногорск
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В органах прокуратуры Тульской области 3 марта пройдет день приема предпринимателей
В органах прокуратуры Тульской области 3 марта пройдет день приема предпринимателей
Масленица на Казанской набережной: фоторепортаж
Масленица на Казанской набережной: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.