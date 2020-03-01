«Онкопатруль71» побывал в Ясногорске

В рамках акции «Онкопатруль71» жители Ясногорского района прошли обследование с целью раннего выявления подозрений на онкологические заболевания и получили консультацию онколога.

Профилактические медицинские осмотры позволяют диагностировать новообразования на ранней стадии, еще до появления симптомов заболевания у пациента. В 2019 году в Тульской области на ранних стадиях выявлено более 3,5 тыс. заболеваний.

«Ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения, - рассказала Лениза Дивногорцева, и.о. главного врача Тульского областного онкологического диспансера. — Для раннего выявления злокачественных заболеваний и снижения смертности от новообразований в больницах области открыты и работают 32 первичных онкологических и 80 смотровых кабинетов. В прошлом году в рамках национального проекта „Здравоохранение“ в области открыты 3 центра амбулаторной онкологический помощи — в Туле, Новомосковске и Щекино. В онкодиспансере регулярно проводятся дни открытых дверей. Для жителей сельских населенных пунктов работает „Онкопатруль71“. В прошлом году он побывал в 33 населенных пунктах. В ходе акции выявлено 114 подозрений на онкопатологию».

В этом году «Онкопатруль71» продолжает работу. Врачи побывают в каждом районе Тульской области.