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В Туле родители выпускников сдали ЕГЭ по истории
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле родители выпускников сдали ЕГЭ по истории

На сдачу экзамена выделили 30 минут.

28 февраля в Центре образования №7 Тулы прошел «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Всероссийская акция проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

В акции приняла участие министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. Министр ежегодно сдает ЕГЭ вместе с родителями. Также к мероприятию присоединились представители правительства Тульской области, городской администрации, депутаты областной и городской Думы, журналисты. Возможность сдать экзамен в этот день предоставляется всем желающим.

В этом году акция посвящена Году памяти и славы, поэтому для «Дня сдачи ЕГЭ родителями» выбрана история.

Алевтина Шевелева подчеркнула, что акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ.

- В отличие от настоящего экзамена, для взрослых неважно количество набранных баллов. Наша цель - привлечь внимание к ЕГЭ и показать, что главное в этой оценочной процедуре – знания и правильный психологический настрой, - сказала Алевтина Шевелева.

Участники акции сдали ЕГЭ, соблюдая все условия и требования, которые предъявляются к выпускникам. Единственное отличие — укороченный вариант задания, рассчитанный на выполнение в течение 30 минут. 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:52 +1
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