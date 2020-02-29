Титул «Мисс Тула — 2020» выиграла 18-летняя студентка Софья Старцева

Александра Измайлова, Софья Старцева и Ангелина Пухова.

На днях девушка едет в Москву на кастинг национального конкурса «Мисс Россия — 2020».

В кастинге конкурса «Мисс Тула — 2020» приняли участие десятки девушек Тульской области, но к финальному шоу были допущены лишь 15. И этих счастливиц ждали недели насыщенной работы: фотосессии, мастер-классы от членов жюри, постановочные репетиции, интервью, многочасовые дефиле на каблуках… И все ради того, чтобы максимально раскрыться, достойно выглядеть на сцене и подарить зрителям праздник моды и красоты.





Конкурс «Мисс Тула» проводится в нашем городе уже в тринадцатый раз, и каждый год жюри решает непростую задачу: из очень красивых девушек выбрать самую красивую. Организатором конкурса «Мисс Тула» выступает модельно-артистическое агентство Linda, которое в этом году отмечает свое 24-летие.





Организаторы отметили, что в этом году на конкурсе собрались очень позитивные девушки, между ними не было никакого соперничества, они сразу подружились.

Участницы конкурса предстали перед зрителями в трех дефиле: выход в стиле casual, выход в купальниках и дефиле в вечерних платьях. Все конкурсные выходы сопровождала живая музыка: вместе с девушками на сцену выходили известные тульские вокалисты Михаил Гришин, Ангелина Баррок и Максим Круженков.



Софья Старцева.

По традиции, все участницы получили титулы. Но были и дополнительные награды. Например, титул «Мисс Дружба», который присуждается по итогам голосования среди самих конкурсанток, получила Софья Старцева.



Аполлинария Клюкина.

«Мисс Зрительских симпатий» выиграла Аполлинария Клюкина — за нее проголосовали зрители в зале.



Ангелина Пуденкова.

А титул «Мисс Интернет» по итогам голосования в группе модельного агентства «ВКонтакте» достался Ангелине Пуденковой.

В этом году организаторы расширили число девушек, которые получили короны по итогам конкурса. К традиционным трем местам прибавились два почетных титула — «Мисс Подиум» и «Мисс Фото». Эти почетные звания достались Софии Алешиной и Аполлинарии Клюкиной.



Александра Измайлова.

«2-й вице-мисс Тула — 2020» стала Александра Измайлова.





Ангелина Пухова.

«1-й вице-мисс Тула — 2020» стала Ангелина Пухова. Также девушка получила приглашение на кастинг от регионального директора национального конкурса «Мисс Россия» Ксении Любавиной.

Ну, а главной звездой вечера, обладательницей титула «Мисс Тула — 2020», титулов «Мисс Дружба» и «Мисс Улыбка» стала Софья Старцева. Рост красавицы 173 см, вес 52 кг, параметры 80×63×91.

Софье 18 лет, она студентка Тульского областного колледжа культуры и искусства по специальности «Эстрадное пение». Также девушка актриса музыкального учебного театра «Наш формат», кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, окончила музыкальную школу по классу синтезатор, с восьми лет — в моделинге.

- Я безмерно счастлива! Так рада этой победе, думала, что я расплачусь… Слава богу, этого не случилось — макияж бы испортился (улыбается). Я мечтала об этой победе много лет, и сейчас я счастлива.

— Соня, как думаешь, что помогло тебе победить?

- Сцена — это моя сильная сторона, я на сцене лет с 11 в разных проявлениях: танцы, вокал, сейчас я учусь на эстрадном отделении и выхожу на сцену очень часто. Можно сказать, что сцена — мой второй дом, поэтому я чувствую себя на ней уверенно, настоящей королевой! Я шла к победе, с улыбкой на лице, с внутренней женской силой, элегантностью, грацией — надеюсь, этим я и покорила жюри.

— Теперь тебе предстоит поездка в Москву на кастинг конкурса «Мисс Россия»…

- Это неимоверное предвкушение, я об это тоже мечтала с детства. В 2015 году я была «Юной мисс Россия», очень надеюсь, что я пройду кастинг, попаду на конкурс «Мисс Россия» и достойно представлю тульский регион и, наконец, привезу титул «Мисс Россия» в Тулу.

— Кто сегодня поддерживал тебя в зале?

- Моя любимая мамочка, которая поддерживает меня во всем, всегда и везде. Я очень ей благодарна. Также за меня пришли поболеть студенты из моего колледжа, я им тоже очень признательна. Небольшая, но очень мощная группа поддержки.

— Как прошел день перед конкурсом? Было ли особое волнение?

- Все на редкость легко, никакого волнения. Я спокойно спала, встала, сделала все процедуры, позанималась спортом, настроилась. В гримерках я включала музыку для девочек, чтобы они тоже расслабились, настроились на позитивный лад.

— С кем-то из девочек подружилась?

- Мне кажется, со всеми, не зря же у меня еще титул «Мисс Дружба» — девочки меня признали самой дружелюбной. Больше всего я подружилась с Сашей Измайловой, которая стала «2-й вице-мисс», я за нее очень рада. Я ей сразу говорила, что у нее есть все шансы попасть в тройку главных финалисток. У нас всё получилось!

Из досье Myslo

Софья Викторовна Старцева

Родилась 27 сентября 2001 г. в Туле.

Семья: мама Ольга, старший брат Александр.

Домашний любимец: кролик Митя.

Любимая книга: А. Пушкин. «Евгений Онегин».

Любимый фильм: «Мисс Конгениальность».

Любимое блюдо: пицца.

Мечта: выиграть титул «Мисс Россия» и поступить в театральный вуз.

Любимые актрисы: Светлана Ходченкова, Марина Александрова, Юлия Пересильд.

Любимая модель: Ирина Шейк.

Девиз: Только вперед!