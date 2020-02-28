В Туле в подземном переходе работали полиция и МЧС

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Как сообщают очевидцы, днем 28 февраля к подземному переходу на ул. Мосина в Туле прибыли пожарный расчет, городская служба спасения и сотрудники полиции. Полицейские перекрыли переход с помощью оградительной ленты.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали, что причиной вызова экстренных служб стал обнаруженный в подземном переходе бесхозный рюкзак. К счастью, после осмотра кинологом с собакой выяснилось, что предмет и его содержимое не представляют опасности.

На момент публикации новости оцепление было снято.