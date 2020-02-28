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В Туле в подземном переходе работали полиция и МЧС
Фото: vk.com/tula.life

В Туле в подземном переходе работали полиция и МЧС

Причиной вызова экстренных служб стал бесхозный рюкзак.

Как сообщают очевидцы, днем 28 февраля к подземному переходу на ул. Мосина в Туле прибыли пожарный расчет, городская служба спасения и сотрудники полиции. Полицейские перекрыли переход с помощью оградительной ленты.
 
В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали, что причиной вызова экстренных служб стал обнаруженный в подземном переходе бесхозный рюкзак. К счастью, после осмотра кинологом с собакой выяснилось, что предмет и его содержимое не представляют опасности.
 
На момент публикации новости оцепление было снято.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:16 +6
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