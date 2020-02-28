Фото: vk.com/tula.life
В Туле в подземном переходе работали полиция и МЧС
Причиной вызова экстренных служб стал бесхозный рюкзак.
Как сообщают очевидцы, днем 28 февраля к подземному переходу на ул. Мосина в Туле прибыли пожарный расчет, городская служба спасения и сотрудники полиции. Полицейские перекрыли переход с помощью оградительной ленты.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали, что причиной вызова экстренных служб стал обнаруженный в подземном переходе бесхозный рюкзак. К счастью, после осмотра кинологом с собакой выяснилось, что предмет и его содержимое не представляют опасности.
На момент публикации новости оцепление было снято.
Другие статьи по темам
Место