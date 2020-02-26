Где в Туле отключат свет 27 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Ложевая, 140,
- ул. Кирова, 143,
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 68, 84,
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётгн.), 45-а,
- ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.),
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 54,
- ул. Кауля, 13, 13 к. 1, 11 к. 1, 11 к. 3, 11 к. 2, 13 к. 3,
- ул. Оборонная, 102, 91 к. 1, 102-а, 91 к. 2, 91 к. 3,
- пр-т Ленина, 28, 32, 30,
- ул. Каминского, 23-а, 30, 33, 27,
- ул. Мира, 18-26 (чётн.), 24-а,
- пер. Гусеничный, 3-22,
- ул. Белкина, 21, 9, 15,
- пер. Стандартный, 3, 5, 7, 8, 9, 10,
- Мясново: 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. Чмутова, 4-18, 36-а,
- ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а,
- ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в,
- ул. Б. Кулига, 3-33, 37-57 (нечётн.), 44-а, 28-а, 14-а, 4, 8-28, 32-36, 40, 42, 46-56 (чётн.),
- ул. Ликбеза, 6,
- п. Горелки: ул. Горельская, 34-120 (чётн.), 19-49 (нечётн.),
- 1-й Горельский пр-д,
- 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.),
- 3-й Горельский пр-д, 1-10,
- 4-й Горельский пр-д,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.),
- ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.),
- ул. Фруктовая, 16-25,
- п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1-9,
- ул. М. Горького, 1, 2, 11, 13.
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