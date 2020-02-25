В Тульской области соберут «Корзину доброты»

В нашем регионе пройдет марафон по сбору продовольственной помощи для пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Общерегиональный марафон «Корзина доброты» проводят X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, совместно с Фондом продовольствия «Русь». Он пройдёт во всех «Перекрёстках» и «Пятёрочках», расположенных в 49 населённых пунктах региона. Это первый сбор продовольственной помощи, который пройдет на территории всей области, а не отдельного города.

Принять участие в марафоне можно в любом из более 240 магазинов торговых сетей X5 в Тульской области

29 февраля с 10.00 до 18.00.

Для этого необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны и др.) и передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранное продовольствие отвезут на склад, где волонтёры сформируют продуктовые наборы и доставят их нуждающимся. Благополучателями будущей акции станут 660 семей Тульской области, находящихся в трудной жизненной ситуации.

X5 Retail Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением общерегионального марафона, – обеспечение инфраструктуры, логистики и т. д. Кроме того, X5 дополнит продуктовые наборы недостающими позициями, чтобы каждый нуждающийся получил полный перечень необходимых базовых продуктов.

Справка Myslo