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В Тульской области соберут «Корзину доброты»

В Тульской области соберут «Корзину доброты»

В нашем регионе пройдет марафон по сбору продовольственной помощи для пенсионеров и семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Общерегиональный марафон «Корзина доброты» проводят X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, совместно с Фондом продовольствия «Русь». Он пройдёт во всех «Перекрёстках» и «Пятёрочках», расположенных в 49 населённых пунктах региона. Это первый сбор продовольственной помощи, который пройдет на территории всей области, а не отдельного города.

Принять участие в марафоне можно в любом из более 240 магазинов торговых сетей X5 в Тульской области
29 февраля с 10.00 до 18.00.

Для этого необходимо приобрести продукты с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны и др.) и передать их волонтёрам в закассовой зоне. Собранное продовольствие отвезут на склад, где волонтёры сформируют продуктовые наборы и доставят их нуждающимся. Благополучателями будущей акции станут 660 семей Тульской области, находящихся в трудной жизненной ситуации.

X5 Retail Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением общерегионального марафона, – обеспечение инфраструктуры, логистики и т. д. Кроме того, X5 дополнит продуктовые наборы недостающими позициями, чтобы каждый нуждающийся получил полный перечень необходимых базовых продуктов.

Справка Myslo
  • X5 и Фонд продовольствия «Русь» запустили социальный проект «Корзина доброты» в 2015 году. Компания первой среди российских ритейлеров создала и продолжает развивать инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive. Она обеспечивает покупателям возможность приобрести и прямо в магазине передать волонтерам продукты питания в пользу людей, нуждающихся в продовольственной помощи.
  • В 2018 году X5 и Фонд продовольствия «Русь» в качестве основы проекта «Корзина доброты» выбрали механику общегородских продовольственных марафонов.
  • В 2019 году прошло четыре таких марафона – во всех магазинах сетей X5 в Ростове-на-Дону, Новосибирске и дважды в Москве. Кроме того, во второй раз состоялся онлайн-марафон на сайте корзинадоброты.рф, где проходил двухмесячный сбор продовольствия для одиноких пожилых людей из сёл и деревень Самарской области. За эти пять марафонов было собрано порядка 80 тонн продуктов.
  • Всего за прошлый год в результате всех проведённых благотворительных акций удалось собрать 173 тонны продовольствия. Это практически вдвое превышает результат 2018 года.
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