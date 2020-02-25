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В Туле мужчина обокрал знакомого с помощью сим-карты
Злоумышленника вычислили сотрудники уголовного розыска.
Недавно в дежурную часть ОП «Косогорское» обратился местный 42-летний житель. Он заявил, что с его банковского счета украли 9 тысяч 470 рублей. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - им оказался 28-летний знакомый потерпевшего.
«Установлено, что злоумышленник, завладев сим-картой заявителя, к которой был привязан интернет-банкинг, перевел деньги со счета потерпевшего на свой. Мужчина сознался в содеянном», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тульской области.
В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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