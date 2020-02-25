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Жителя Донского обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ
Изображение Bruno/Germany с сайта Pixabay.

Жителя Донского обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ

По версии следствия, мужчина заказал через интернет анаболический стероид.

В Донском Тульской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).
 
По версии следствия, злоумышленник через интернет заказал в Республике Беларусь анаболический стероид с сильнодействующим веществом, которое не внесено в Государственный реестр лекарственных средств. Личность продавца выяснить не удалось.
 
«После получения сильнодействующего вещества на почте, мужчина распорядился им по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Донской городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:40 +1
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