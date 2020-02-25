Жителя Донского обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ

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В Донском Тульской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

По версии следствия, злоумышленник через интернет заказал в Республике Беларусь анаболический стероид с сильнодействующим веществом, которое не внесено в Государственный реестр лекарственных средств. Личность продавца выяснить не удалось.

«После получения сильнодействующего вещества на почте, мужчина распорядился им по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Донской городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.