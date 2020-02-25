Причиной 2,5-километровой пробки в Пролетарском районе Тулы стал новый светофор

Утро 25 февраля выдалось очень напряженным для тех, кто при поездке в центр города выбрал улицы Ложевую, Пролетарскую, Советскую, Епифанскую и Карла Маркса. Туляки попали в пробку, которая начиналась от пересечения улиц Ложевой и Калинина, а заканчивалась на пересечении улиц Советской и Дзержинского. Общая протяженность составила более 2,5 км!

Чтобы преодолеть путь от Ложевой до Пролетарского моста, в среднем придется потратить 40 минут на дорогу.

Причину раскусили очень быстро — новый светофор, который установили на пересечении ул. Советской и ул. Дзержинского.

Он на 49 секунд «разрешал» движение по Советской, а затем «останавливал» на 66. Такой режим работы явно не был похож на правильный.

В администрации Тулы подтвердили догадку туляков и заверили, что в настоящее время светофор отрегулирован:

– В период с 22 февраля по 23 февраля на светофорном объекте Советская/Дзержинского производились работы по замене транспортных и пешеходных светофоров. После переустановки навесного оборудования установлен исходный режим работы светофорного объекта Советская/Дзержинского.

В ночь на 25 февраля произошел перепад напряжения, в связи с чем режим работы светофорного объекта сброшен программой светофора до первичного. 25 февраля в период с 9.20 по 9.40 специалистами управления по транспорту и дорожному хозяйству и подрядной организации проведено обследование программной части светофорного объекта и установлен исходный режим работы, подразумевающий преимущественный зеленый сигнал для движения по ул. Советской.