Ведущий телешоу «Поедим, поедим» британец Джон Уоррен проведет в Туле мастер-класс

26 февраля ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» британец Джон Уоррен приедет в Тулу с мастер-классом «Иностранец в России», который пройдет в рамках полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». Об этом сообщает VisitTula.



Также туляков ждет мастер-класс от Александра Федулина — ректора ФГБОУ ВПО «Российский Государственный Университет туризма и сервиса» — «Кадровая трансформация российского туризма: новый сверхтренд».



Мероприятия состоятся в творческом индустриальном кластере «Октава» 26 февраля в 16.30.

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