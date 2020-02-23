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Ведущий телешоу «Поедим, поедим» британец Джон Уоррен проведет в Туле мастер-класс

Ведущий телешоу «Поедим, поедим» британец Джон Уоррен проведет в Туле мастер-класс

Мероприятие состоится в «Октаве».

26 февраля ведущий популярного телешоу «Поедем, поедим» британец Джон Уоррен приедет в Тулу с мастер-классом «Иностранец в России», который пройдет в рамках полуфинала Всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». Об этом сообщает VisitTula.

Также туляков ждет мастер-класс от Александра Федулина — ректора ФГБОУ ВПО «Российский Государственный Университет туризма и сервиса» — «Кадровая трансформация российского туризма: новый сверхтренд».

Мероприятия состоятся в творческом индустриальном кластере «Октава» 26 февраля в 16.30.

Вход бесплатный. Для регистрации в группе ВКонтакте VisitTula под указанным постом предлагают поставить «плюсик».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:07 +4
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