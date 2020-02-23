Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Туле 139 единиц техники чистят дороги от снега
Также в уборке задействован 201 рабочий.
В связи со снегопадом все коммунальные службы Тулы переведены на усиленный режим работы. Сегодня, 23 февраля, на механизированной уборке города задействовано 139 единиц техники и 201 рабочий.
Из них на очистке территорий Большой Тулы в данный момент работают 34 единицы техники.
- Отметим, при данных погодных условиях в первую очередь очищают остановки общественного транспорта и пешеходные переходы на магистральных улицах города, — сообщили в пресс-службе администрации Тулы.
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