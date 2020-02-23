В Туле 139 единиц техники чистят дороги от снега

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Также в уборке задействован 201 рабочий.

В связи со снегопадом все коммунальные службы Тулы переведены на усиленный режим работы. Сегодня, 23 февраля, на механизированной уборке города задействовано 139 единиц техники и 201 рабочий.

Из них на очистке территорий Большой Тулы в данный момент работают 34 единицы техники.

- Отметим, при данных погодных условиях в первую очередь очищают остановки общественного транспорта и пешеходные переходы на магистральных улицах города, — сообщили в пресс-службе администрации Тулы.