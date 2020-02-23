В Тульской области сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы

Сотрудники тульской Госавтоинспекции перешли на усиленный вариант несения службы. Маршруты патрулирования и посты инспекторов ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан, где будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Кроме того, в регионе в выходные дни пройдут рейды с максимальным количеством личного состава ГИБДД. Особое внимание будет уделяться управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезду на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.