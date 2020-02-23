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В Тульской области сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы
Фото из архива Myslo.

В Тульской области сотрудники ГИБДД перешли на усиленный режим работы

Особое внимание уделяют таким нарушениям ПДД: управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на встречку и нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции перешли на усиленный вариант несения службы. Маршруты патрулирования и посты инспекторов ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан, где будут проходить праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Кроме того, в регионе в выходные дни пройдут рейды с максимальным количеством личного состава ГИБДД. Особое внимание будет уделяться управлению транспортным средством в состоянии опьянения, выезду на полосу встречного движения, нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и настоятельно рекомендует неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:19 +6
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