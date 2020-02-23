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На пожаре в Туле погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Туле погиб мужчина

Трагедия случилась на ул. Н. Островского.

23 февраля в 6.42 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной в Туле на ул. Н. Островского. Три пожарных расчета были на месте происшествия уже через шесть минут. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 6.57.

На пожаре погиб 66-летний мужчина. 

Также в результате происшествия в комнате размером 5х3 м сгорели постельные принадлежности, обгорел диван, закоптились стены и потолок по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:28 0
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