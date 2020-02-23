Губернатор возложил цветы к памятнику «Тулякам, ушедшим в бессмертие»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

23 февраля, в День защитника Отечества, в пос. Менделеевский в городе-герое Туле состоялась церемония возложения цветов к памятнику стелы «Тулякам, ушедшим в бессмертие».

В мероприятии приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, члены регионального правительства, ветераны Великой Отечественной войны, воспитанники Тульского суворовского военного училища, студенты, жители региона.

Участники церемонии почтили память защитников Отечества минутой молчания и ружейным салютом.