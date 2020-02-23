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В парке «Патриот» отпраздновали День защитника Отечества: фоторепортаж

В парке «Патриот» отпраздновали День защитника Отечества: фоторепортаж

23 февраля для гостей там приготовили насыщенную программу.

В «Патриоте» с самого утра 23 февраля было многолюдно. Праздничная программа началась с кибер-турнира и посещения тиров в Центре военно-тактических игр.

Праздничную программу открыл кибер-турнир для детей и взрослых в технопарке «Сфера Будущего».  Каждый победитель получил вкусные и полезные призы. В Центре военно-тактических игр в тире прошел «Час молодого бойца», участники соревновались в меткости.

В конгресс-центре желающие могли посмотреть трогательный фильм «Солдатик», который был создан при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина. История туляка Сережи Алешкова, самого маленького солдата Великой Отечественной войны, не оставила равнодушным никого!

На первом этаже конгресс-центра собирали военную технику времен Великой Отечественной войны в миниатюре. Специалисты творческого объедения «Наследие» помогали и инструктировали ребят.

В павильоне № 2 в технопарке «Сфера будущего» семьи с детьми погрузились в виртуальную реальность, познакомились с роботами и попробовали симуляторы.

Спасатели подготовили сразу несколько интерактивных зон. На улице у павильонов посетителям парка демонстрировали пожарную технику. В павильоне №1 работали представители кинологической группы Областной поисково-спасательной службы с собаками, специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, водолазной группы ГУ МЧС России по Тульской области.

Участники Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» показывали гостям, как действовать в экстренных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь, как спасти утопающего.

Ребята с удовольствием примеряли боевую одежду МЧС и спасательные жилеты ГИМС. В экипировке можно было сфотографироваться на память. Юные гости соревновались в интерактивной игре «Сбей пламя»: кидали кегли по стенду с условным пожаром.

Неподалеку на столах собирали автоматы Калашникова после профессионального мастер-класса, а потом фотографировались с оружием. Весь день для всех гостей работала праздничная фотозона и площадка с аквагримом. Посетителей бесплатно кормили в полевой кухне.

Кроме того, для посетителей «Патриота» сегодня была организована совместная выездная историческая экспозиция Центра противопожарной пропаганды и общественных связей и Тульского филиала Всероссийского добровольного пожарной общества.

Гостям демонстрировали полет беспилотника и мастер-класс по работе с гидравлическим инструментом, предназначенным для проведения аварийно-спасательных работ.

Тем временем на улице прошли яркие показательные выступления Тульского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» и мастер-класс от Федерации современного мечевого боя. 

Специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова:

Варвара Трунова

ГУ ТО «Тульские парки», ГУ МЧС по Тульской области, молодежный центр «Спектр», Тульское региональное отделение Федерации рубки шашкой «Казарла» организовали сегодня замечательный праздник для всех. Он получился по-настоящему семейным. Отметить 23 Февраля в парк пришли сотни туляков и гостей города. Юнармейцы и воспитанники Тульского суворовского училища посещали парк организованными группами. Мероприятие прошло в рамках проекта «Зима по-тульски».

 

Завершил праздник концерт, на котором звучали фронтовые песни.

Туляки Евгений и Светлана с сыном Евгением и дочкой Светой:

- Мы в «Патриоте» впервые, до этого не доводилось тут побывать. Сегодня тут приготовили хорошую праздничную программу. Мы с детьми посмотрели выставку пожарной и военной техники, поучаствовали в конкурсах. Пробовали, к примеру, тушить условный пожар из бутылок. Нас научили здесь спасать жизнь, например, как поступить, если человек подавался. Раньше не знали этого, полезный навык. Дети полазили по танкам, посмотрели мечевые бои. Жалко, что не успели на показ военного фильма. А вообще тут красиво, нам понравилось!

Туляки Ольга и Дмитрий с сыном Артемом и дочкой Анной:

- Нам очень понравился фильм «Солдатик» — его демонстрировали в конгресс-центре. Дети с удовольствием посмотрели выставки, технику, служебных собак. Программа соответствует самому празднику! Всех причастных поздравляем!

 

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23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 62
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 63
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 64
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 65
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 66
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 67
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 68
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 69
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 70
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 71
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 72
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 73
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 74
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 75
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 76
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23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 78
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23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 80
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 81
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23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 85
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 86
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 87
23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 88
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23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 90
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23 Февраля в парке "Патриот", Фото: 96
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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