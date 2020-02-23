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В Одоевском районе в ДТП погиб 12-летний ребенок
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Одоевском районе в ДТП погиб 12-летний ребенок

Кроме того, пострадали три человека.

Вечером 23 февраля в Одоевском районе произошло ДТП. На 47-м км автодороги «Голодское-Суворов-Одоев» столкнулись Toyota и Nissaan.

Предполагается, что 42-летний водитель Toyota не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с Nissan, за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Ниссан, мальчик двенадцати лет скончался от полученных травм. Пострадали оба водителя и пассажирка автомобиля Nissan», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

 

 

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:36 +1
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Место
Тульская областьОдоевский район

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