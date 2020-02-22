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Туляк устроил странные танцы во дворе: видео

Туляк устроил странные танцы во дворе: видео

Танцора снял на камеру мобильника житель дома и опубликовал в соцсетях.

Видео под названием «Тульский шаолинь» появилось в группе «Тула. Жесть», на котором запечатлен танцующий парень посреди пустого двора. Туляки сразу же принялись строить предположения, что делает молодой человек. Кто-то нашел сходство с клипом на песню «Любимка», другие вспомнили Витаса.

Дмитрий А.:
«Прям как я вчера после работы».
Лариса Т.:
«Тик токер небось))) я тоже пляшу иногда с мелкими ....хорош снимать, никакой личной жизни с вами))))))»
 
 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:29 +4
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