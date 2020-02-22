Туляк устроил странные танцы во дворе: видео

Видео под названием «Тульский шаолинь» появилось в группе «Тула. Жесть», на котором запечатлен танцующий парень посреди пустого двора. Туляки сразу же принялись строить предположения, что делает молодой человек. Кто-то нашел сходство с клипом на песню «Любимка», другие вспомнили Витаса.

Дмитрий А.: «Прям как я вчера после работы». Лариса Т.: «Тик токер небось))) я тоже пляшу иногда с мелкими ....хорош снимать, никакой личной жизни с вами))))))»