Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается снегопад и сильный ветер

По прогнозам, такая погода задержится в регионе на сутки.

По данным тульского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодня, 22 февраля с 21.00 и до 21 часа 23 февраля в регионе ожидается ветер порывами 13-18м/с, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

Предполагается, что за сутки выпадет около 6 мм осадков.

Температура воздуха по области: ночью -4…+1ºС, днем 0…+5ºС. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.