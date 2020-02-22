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Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается снегопад и сильный ветер

Метеопредупреждение: на Тульскую область надвигается снегопад и сильный ветер

По прогнозам, такая погода задержится в регионе на сутки.

По данным тульского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с сегодня, 22 февраля с 21.00 и до 21 часа 23 февраля в регионе ожидается ветер порывами 13-18м/с, налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

Предполагается, что за сутки выпадет около 6 мм осадков. 

Температура воздуха по области: ночью -4…+1ºС, днем 0…+5ºС. Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:46 +3
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Тульская область

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