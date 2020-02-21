На тульские дороги ночью высыпали две тонны реагента

Фото из архива Myslo

Об этом рассказали в городской администрации.

В ночь на 21 февраля на обработку улиц и тротуаров от наледи израсходовали 16 тонн песчано-соляной смеси, 2 тонны реагента и использовали 93 единицы техники.

В работах днем задействуют 98 единиц техники, а 145 человек займутся уборкой улиц в ручном режиме.

В городе также проводятся работы по благоустройству. На мемориале «Тулякам, ушедшим в бессмертие» дополнительно насыпают щепу и подрезают кусты и деревья.