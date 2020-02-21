Жителя Тульской области задержали на границе с позвоночником кита

Фото: пресс-служба Мурманской таможни.

Как сообщают в пресс-службе Мурманской таможни, житель Тульской области пытался незаконно провезти через российскую границу позвонок кита. Находка весила почти 15 кг и, по словам мужчины, часть скелета была найдена у мыса Нордкап в Норвегии. Груз имел специфический запах, чем и привлек внимание пограничников.

Как рассказали в управлении, товар относится к категории «необработанная позвоночная кость млекопитающего». Она подлежит ветеринарному контролю и может ввозиться на территорию России с соблюдением установленного порядка.

Свой поступок правонарушитель объяснил незнанием существования ограничений и невнимательностью при определении веса товаров. В результате позвонок кита изъяли, а в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении с наложением штрафа.