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Жителя Тульской области задержали на границе с позвоночником кита
Фото: пресс-служба Мурманской таможни.

Жителя Тульской области задержали на границе с позвоночником кита

Необычный «багаж» весил почти 15 кг.

Как сообщают в пресс-службе Мурманской таможни, житель Тульской области пытался незаконно провезти через российскую границу позвонок кита. Находка весила почти 15 кг и, по словам мужчины, часть скелета была найдена у мыса Нордкап в Норвегии. Груз имел специфический запах, чем и привлек внимание пограничников.

Как рассказали в управлении, товар относится к категории «необработанная позвоночная кость млекопитающего». Она подлежит ветеринарному контролю и может ввозиться на территорию России с соблюдением установленного порядка.

Свой поступок правонарушитель объяснил незнанием существования ограничений и невнимательностью при определении веса товаров. В результате позвонок кита изъяли, а в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении с наложением штрафа.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 13:21 +2
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