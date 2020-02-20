Туляки в 1,5 раза увеличили траты на подарки любимым

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На 53% вырос оборот в магазинах сувениров и подарков, на 49% — в ресторанах. Объемы покупок в цветочных магазинах увеличились на 35%.

В целом за прошедший уик-энд оборот праздничных трат по картам в Туле составил почти 3 млн рублей – на 50% больше показателя 2019 года.

При этом пиковую активность жители региона показали в субботу, 15 февраля, когда сумма операций заняла до половины от общего показателя за выходные.

Больше всего (свыше 2 млн рублей) туляки оставили в ресторанах, там было совершено почти 6 тысяч транзакций.

В сувенирных магазинах владельцы банковских карт купили подарков на сумму свыше 465 тысяч рублей – в полтора раза больше, чем в 2019 году. При этом средний чек в данной категории снизился на 3%, до 704 рублей.

На третьем месте по объему праздничных покупок — магазины цветов, где потрачено почти 390 тысяч рублей. Средний счет за один букет в Туле стал меньше на 4% и составил в этом году 860 рублей.

Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ:

— В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны.