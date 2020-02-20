В Ясной Поляне распустились персики

Фото музея-усадьбы «Ясная Поляна».

А еще начали цвести папоротник, алоэ вера, инжир и кофе.

Пусть за окнами еще стоит февраль, но предвестники весны уже вовсю стучатся в наши окна. А точнее, в окна яснополянских теплиц. Там проснулось от зимней спячки персиковое дерево. На юге персик зацветает в конце февраля – начале марта, а в мае дает плоды.

А еще в тепличном павильоне зреют настоящие зерна Арабики. Часть саженцев будет расти в теплице гостиничного комплекса, а часть планируют высадить в усадебной теплице к лету.

Начинают цвести алоэ вера и алоэ полосатое. Распускаются нежные листочки инжира.

А самым экзотичным растением в оранжерее стал платицериум – необычный древесный папоротник родом из тропических лесов Новой Гвинеи.

Сейчас растения спасают от непогоды в теплицах, но летом часть экзотических растений «переедут» на территорию теплицы Ясной Поляны.