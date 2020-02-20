новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне распустились персики
Фото музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне распустились персики

А еще начали цвести папоротник, алоэ вера, инжир и кофе.

Пусть за окнами еще стоит февраль, но предвестники весны уже вовсю стучатся в наши окна. А точнее, в окна яснополянских теплиц. Там проснулось от зимней спячки персиковое дерево. На юге персик зацветает в конце февраля – начале марта, а в мае дает плоды.

А еще в тепличном павильоне зреют настоящие зерна Арабики. Часть саженцев будет расти в теплице гостиничного комплекса, а часть планируют высадить в усадебной теплице к лету.

Начинают цвести алоэ вера и алоэ полосатое. Распускаются нежные листочки инжира.

А самым экзотичным растением в оранжерее стал платицериум – необычный древесный папоротник родом из тропических лесов Новой Гвинеи.

Сейчас растения спасают от непогоды в теплицах, но летом часть экзотических растений «переедут» на территорию теплицы Ясной Поляны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:10 +6
Другие статьи по темам
Место
Ясная ПолянаТульская область
Прочее
цветырастениятеплица

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки в 1,5 раза увеличили траты на подарки любимым
Туляки в 1,5 раза увеличили траты на подарки любимым
ВТБ Капитал Инвестиции удвоил количество клиентов
ВТБ Капитал Инвестиции удвоил количество клиентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.